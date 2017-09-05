Российский Центробанк предупреждает об аферах в сфере автострахования

Жителей города Воронежа предупреждают об электронных аферистах в области ОСАГО. Об этом сообщает пресс-центр Банка России.

Преступники разрабатывают копии сайтов ведущих стразовых компаний, созданных близко к оригиналу. Процедура оформления почти такая же, даже выдаются фальшивые документы. В РФ каждый год продается 20 000 страховых свидетельств. Наибольшее число полисов приобрели в ноябре 2017 года. На протяжении месяца страховщики реализовали больше 1 000 000 полисов.

Для проверки достоверности страхового полиса необходимо ввести серию и номера в информационную базу РСА. Потом на экран выведут всю информацию о сроке действия документа, его статусе и какой страховщик его выдал. Определить фальшивку можно при помощи следующих параметров: в базе данных отсутствует информация о полисе, в поле статуса полиса появится значение «находится у страховщика» либо «утерян», сроки соглашения не совпадают и появится иная страховая компания. Если гражданин стал жертвой данной аферы, то ему следует обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.