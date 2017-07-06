В музее на Канарах демонстрируют скульптуру из человеческих костей. Экспонат принадлежит автору Терезе Корреа.

На Канарских островах в музее появилась провокационная скульптура. Работа создана из человеческих костей. Она носит название «Порог 2017». Посмотреть творение Терезы Корреа можно музее современного искусства.

Скульптура создана целиком из костей. Они принадлежат аборигенам, проживавших на Канарах.

В работе есть свой смысл. Тереза Корреа говорит о том, что скульптура является символом перехода между состоянием жизни и смерти.

Необычный экспонат уже вызвал вокруг себя множество дискуссий. Критики ведут оживленные споры. Ажиотаж продолжает расти.

К слову, директор музея сообщил, что в этом же выставочном помещении уже демонстрировалась работа, которая была выполнена также из костей, принадлежащих людям.