В руках статуи 19 века обнаружили iPhone. Американцы разглядели современный гаджет в работе Эрастуса Доу Палмера.

Произведение искусства было создано 160 лет назад. Сейчас оно демонстрируется в нью-йоркском Метрополитен-музее. Композиция называется «Индейская девочка, или Восход христианства».

Скульптура представляет собой девушку из коренного населения Америки. Она полуобнажена и смотрит на распятие.

В своей работе автор 19-го века воплотил следующий замысел: индианка собирала в лесу птичьи перья. Там девушка случайно нашла распятие. Скульптор запечатлел момент, когда изучает находку. Работа должна была распространять христианство среди коренных американцев.

Однако современные посетители музея отмечают, что скульптура будто смотрит в iPhone. Если присмотреться, то, действительно, можно отметить схожесть позы статуи с положением, в котором люди держат свои смартфоны.