Американцам предложат самостоятельно спроектировать свой автомобиль

Молодая калифорнийская компания Hackrod готова предложить своим клиентам необычную услугу – заказчики могут самостоятельно выступить в роли разработчиков и создать свой автомобиль. Стартап готов упростить инжиниринг благодаря современным технологиям 3D-печати и дополненной реальности.

Согласно данным американских СМИ, в основе метода, предложенного компанией Hackrod, лежит широкое использование технологии дополненной реальности, что позволит клиентам самостоятельно создать дизайн своего автомобиля. Отмечается, что продвинутая система искусственного интеллекта выступит в качестве ассистента и позволит создавать качественные и стильные автомобили даже далеким от автопрома клиентам.

Первой разработкой бренда стал спортивный родстер La Bandita, который получил стильную внешность в ретро стиле. Модель получила алюминиевую производственную платформу, которая полностью разработана в виртуальной реальности. Далее шасси распечатывалось на 3D-принтере.

Под капотом La Bandita скрывается полностью электрический двигатель, разработанный компанией Tesla, а подвеска создана так же, как и на раллийных болидах. В дальнейшем клиентам будет необходимо лишь выбрать стиль кузова и комплектующие, а искусственный интеллект проведёт анализ и соберёт все воедино.