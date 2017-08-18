Россиянин рассказал об ужасах медицины в Британии. Он предупредил соотечественников, что лучше не болеть в Королевстве.

Мужчина, ранее проживающий в Москве, уехал работать в Великобританию. Там он столкнулся с особенностями местной медицины и решил проинформировать об этом россиян.

Оказывается, вызвать скорую помощь не так-то просто. Медики, по утверждению мужчины, приедут на вызов только в том случае, «если ты уже не дышишь или истекаешь кровью». На этот случай есть даже специальная рекомендация, которая перечисляет случаи, при которых скорая откликнется на вызов.

Так, если у ребенка поднимется температура, то на помощь никто не приедет. И хотя медицина для детей в возрасте до 18 лет бесплатна, россиянин убеждает, что «все же лучше не болеть - можешь умереть».

Основным лекарственным препаратом, который назначают врачи, является парацетамол. Его в любом случае рекомендуют пропить неделю. И лишь потом записаться на повторный прием. Тогда возможно назначат курс самых простых антибиотиков.

Для взрослых медицинские услуги в Британии платные. К тому же, их стоимость не всем по карману. Один визит к врачу может обойтись в 120 фунтов (около 9 тысяч рублей).