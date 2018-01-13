В 2017 на мировом авторынке наблюдаются рекордные продажи

Компания LMC Automotive сообщила, о рекордных продажах на мировом авторынке в 2017 году. Всего за прошлый год было продано 95,308 млн автомобилей, что говорит о приросте в 2,4% в сравнении с показателями 2016 года.

Лидером на авторынке мира традиционно остается Китай. В 2017 году было реализовано 28,592 млн авто, что говорит о росте в 2%. Второе место занял авторынок США, где продажи упали на 1,9% до 17,21 млн автомобилей. Тройку лидеров замыкает рынок Западной Европы с приростом в 2,7% до 16,201 млн продаж.

На авторынке Восточной Европы в 2017 году также наблюдается рост продаж на 8,4% до 4,217 млн реализованных авто. В Южной Америке спрос на авто вырос на 13,9% до 3,045 млн машин. Стоит отметить, что авторынок России также показал рост благодаря отложенному спросу, программам поддержки спроса, автокредитованию и стабильной экономике. В рейтинге самых крупных авторынков мира 2017 года оказались также Япония, Канада и Корея.