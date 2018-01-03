В Испании вводят санкции против пьяных туристов. Власти главного туристического города, Пальмы, намерены ввести ограничения на продажу алкоголя.

Туристический поток в испанской Пальме в разы увеличивается в летний период. И несмотря на то, что это приносит огромные финансы, пьяные выходки приезжих портят облик города.

Для борьбы с сложившейся ситуацией местный совет предлагает ввести ряд санкций. В их числе: отмена "счастливых часов" (в это время алкогольную продукцию можно приобрести со скидками), запрет на акцию "два по цене одного".

Также ограничительные меры будут применять и к группам лиц в количестве более двух человек, распивающих спиртное в общественных местах с 22:00 до 08:00. Кроме того, планируют запретить вынос алкоголя из баров.