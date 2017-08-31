США потребуют адреса аккаунтов в социальных сетях у соискателей виз

Госдепартамент ужесточает правила подачи на американскую визу. Желающим посетить США придется указать все свои социальные сети за последние 5 лет

Администрация президента США выдвинула новую анкету для заполнения на получение визы. Теперь желающим отправиться в Штаты придется указывать данные о социальных сетях за последние 5 лет, номера телефонов, а также электронную почту. Помимо этого, у соискателей виз будут проверять всю историю поездок и могут спросить были ли они депортированы откуда-то.

Такие меры проводятся для контроля терроризма в стране и во избежание потока нелегальных иммигрантов.

Данное заявление еще не утверждено окончательно, Госдепартамент выделил 60 дней для проверки реакции общества на эту инициативу.

Напомним, что ранее в указе президента США Дональда Трампа уже было заявление об ужесточении мер получения визы и проверок иммигрантов. Такое законодательство было основным пунктом в предвыборной кампании президента. В 2017 году уже предлагали контроль социальных сетей, однако, вопрос пограничного контроля поднялся снова.