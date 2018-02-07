Завод McLaren улучшит работу синхронными чаепитиями

Компания McLaren планирует увеличить эффективность работы своих сотрудников довольно необычным образом. Работники завода компании будут вынуждены синхронно пить чай, а также ходить строевым шагом.

Судя по свежему видеоролику, который появился на страницах видеохостинга YouTube, компания McLaren планирует увеличить эффективность работы на заводе, введя синхронные чаепития для работников – такой шаг должен существенно сэкономить рабочее время. Кроме того, сотрудники должны ходить «нога в ногу», что также станет плюсом к дисциплине. Эксперты центра контроля качества McLaren Technology Center проведут замеры кафельной плитки в цехах и коридорах.

Вполне очевидно, что в действительности такие строгие правила внутреннего распорядка не будут введены, ведь речь идёт о первоапрельской шутке. Вместе с тем работники McLaren действительно придерживаются менее строгих правил работы.

Напомним, что поздравить своих клиентов с Днем Дурака уже успели многие автопроизводители. Компания Honda предложила приобрести половину автомобиля, а Toyota шуточно внедрила функцию запуска мотора при помощи облизывания руля.