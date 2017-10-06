После краш-теста в IIHS признали небезопасным кроссовер Ford Kuga

Американские эксперты из IIHS протестировали уровень безопасности семи популярных моделей сегмента SUV. Сообщается, что Ford Kuga показал неудовлетворительные результаты, немного лучше оказался Mitsubishi ASX.

Организация IIHS занимается разработкой требований к проведению краш-тестов новых автомобилей для авторынка США, а также самостоятельно проводит испытания. В последний раз эксперты разбили немецкий BMW X1, японский Mitsubishi Outlander, американские Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Jeep Compass, Ford Kuga/ Escape, а также Mitsubishi ASX/Outlander Sport.

Первые пять автомобилей смогли заработать «хорошо» по итогам теста с лобовым ударом. Меньше всего рисковали пострадать пассажиры X1 и Outlander. Находясь в салоне Compass, Equinox или Terrain, люди могут получить травмы ног.

Эксперты поставили кроссоверу Ford Kuga оценку «плохо» за защиту человека при ударе лоб в лоб. Вместе с тем Mitsubishi ASX/Outlander Sport смог заработать «средне». Отмечается, что у обоих автомобилей должным образом не открылись шторки безопасности, а кузов чересчур сильно промялся внутрь.