Составлен ТОП-5 самых дорогих российских автомобилей

Многие считают, что российский автопром не способен выпустить люксовые модели или производительные спорткары, однако в действительности это не так. Эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях, созданных в России.

На первой строчке расположился внедорожник F2, разработанный обанкротившимся брендом Marussia. Модель была выпущена тиражом в несколько прототипов, каждый из которых оценен в 3 500 000 рублей. Второе место занимает двухдверный спорткар Marussia B1, который также не производился серийно. Не так давно прототип с 420-сильным двигателем удалось продать за 5 300 000 рублей. Спорткар способен набирать 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Третье место достается раритетному лимузину ГАЗ-13 «Чайка», который в советское время не продавался «всеми подряд» и был зарезервирован для партийной «верхушки». Такую модель в хорошем состоянии сегодня можно купить в среднем за 4 500 000 рублей.

Четвертая строчка ТОП-5 самых дорогих российских автомобилей достается внедорожнику ГАЗ «Тигр» - именно таким автомобилем владеет Владимир Жириновский. Гражданский небронированный всепроходец оценен как минимум в 10 000 000 рублей, а под капотом скрывается 205-сильный мотор. Замыкает рейтинг причудливый ретрокар Amulet, кузов которого обтянут редкой кожей бизона. Стоимость – 15 000 000 рублей.