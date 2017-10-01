Назван ТОП-5 самых дорогих отечественных авто на вторичном рынке

На вторичных рынках можно найти и купить не только дешевые автомобили, но и нереально дорогие. К таким относятся раритетные отреставрированные модели отечественного производства.

Эксперты выделили пять самых дорогих раритетных автомобилей на вторичном рынке. Самым дорогим является ЗиС-101, который предлагают за 75 миллионов рублей. 3 автомобиля 1937 года выпуска сейчас находятся на реставрации, которая завершится в декабре следующего года, но приобрести их можно абсолютно в любой момент.

На второе место поставили ЗиЛ-4112P, за него придется выложить не меньше 70 миллионов рублей. Отличается этот автомобиль своим 7,7-литровым двигателем с мощностью в 400 лошадиных сил.

ЗиС-110, выпущенный еще в 1949 году, продают за 45 миллионов рублей. Этот автомобиль неоднократно принимал участие в съемках на Одесской киностудии.

Последние места заняли ЗиС-110 с 6,0-литровым мотором за 25 миллионов и ГАЗ-13 «Чайка» 1976 года за 13 миллионов рублей.