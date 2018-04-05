Названы автобренды с наиболее надежными двигателями

Большинство автомобилистов считает, что качество современных автомобилей уступает машинам 1990-х годов, но в действительности это не так. Обозреватели отечественных специализированных порталов разработали перечень брендов, двигатели которых могут проехать 300 000 км без ремонта.

Первенство завоевала популярная в России марка Renault. Наиболее надежным называют 1,6-литровый двухклапанный мотор K7M. При нормальном уходе агрегат может послужить до 400 000 км. На второй позиции фигурируют Hyundai, KIA и Mitsubishi. Мотори южнокорейских брендов аналогичны, а двигатели «японца» давно известны своей надежностью и возможностью проехать 400 000 км.

ТОП-3 закрывает немецкая компания Opel, бюджетные модели которой оснащены 1,8-литровыми установками. Такие моторы размещаются в моторном отсеке Opel Astra, Opel Zafira и Opel Vectra. Далее стоит назвать японских разработчиков из Honda, создавших надежные и простые агрегаты.

ТОП-5 закрывает Nissan с мотором MR20DE, который выпускается с 2005 года. Он постоянно обновляется, что влияет на его качество.