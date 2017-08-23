Новый Opel Vivaro построят на платформе концерна PSA Group

Появление нового фургона Opel Vivaro запланировано на 2019 год. В основу транспортного средства ляжет платформа французского альянса PSA Group.

Речь идет об архитектуре EMP2. Данная платформа лежит в основе фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Новый Opel Vivaro будет построен на этом шасси в силу того, что немецкая марка перешла во владение альянса PSA Group в прошлом году.

Фургон Opel Vivaro текущей генерации основан на том же шасси, на котором построены модели Renault Trafic, Fiat Talento и Nissan NV300.

Производство нового фургона Opel Vivaro наладят в Великобритании на предприятии в городе Лутон. Текущая генерация модели также выпускается на этом заводе. На конвейере новинка окажется в следующем году. О силовой составляющей автомобиля пока нет данных, однако есть предположение, что моторную гамму машина не сменит. В данное время она оснащается агрегатами объемом 1,6 и 2.0 литра тягой 95 и 180 л.с. соответственно.