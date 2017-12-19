Ram презентует 707-сильный пикап Rebel TR/TRX

В 2016 компанией Ram был презентован Rebel TRX спроектированный для бездорожья. С его помощью производитель должен был дать оценку спросу подобного автомобиля для общественности. В этом году производитель порадовал автолюбителей и презентовал новый Ram 1500 в разных вариантах и стилях.

Под капотом у Ram Rebel TR будет 7-литровый двигатель. Концепт TRX получит 6-литровый V8 с турбонаддувом. Мотор называемый Banshee (вероятно от боевого самолета McDonnell F2H Banshee) может развить около 520 л.с.

Если верить производителям, то пикап Ram Rebel TRX сможет похвастаться мотором мощностью в 707 лошадиных сил. Скорее всего, как модель Rebel TRX, так и Rebel TR должны показать высокую производительность. По мнению инсайдеров новинки появятся на автомобильном рынке не раньше 2021 года.