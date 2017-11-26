Jaguar J-Pace получит новый фирменный дизайн марки

Британская компания Jaguar активно взялись за разработку совершенно нового кроссовера, который с легкостью вступит в конкуренцию со всеми известным Porsche Cayenne.

Jaguar J-Pace первый автомобиль компании, который по слова дизайнера марки, будет выполнен в абсолютно новом фирменном дизайнерском стиле. Главным образом создать новую модель разработчиков подтолкнул успех моделей F-Pace и миниатюрного E-Pace.

Руководство марки рассчитывает на популярность и этой новинки. Кроме того компания возлагает надежды на свой первый электрический автомобиль - паркетник I-Pace. У Range Rover новенький Jaguar позаимствует силовые установки и шасси. На автомобильном рынке Jaguar J-Pace публика ждет в 2021 году. По предварительным данным стоимость J-Pace составит 80 000 британских фунтов, что составляет около семи миллионов российских рублей.