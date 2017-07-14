Новый Nissan Grand Livina построят на платформе Mitsubishi Xpander

Инженеры японской машиностроительной компании Nissan продолжают трудиться над своим новым небольшим минивэном Nissan Grand Livina. По словам обозревателей местных порталов, новинку построят на архитектуре Mitsubishi Expander, а в сеть уже утекли первые рендерные изображения машины.

Современное поколение Nissan Grand Livina выпускают с 2013 года, оно разработано на платформе хэтчбэка Nissan Note. В моторном отсеке машины разместили бензиновый агрегат объемом 1,5 литра, работающим с системой переднего привода.

Новый Nissan Grand Livina получит оформление передней половины кузова в стиле последних авто от Nissan. Авто оснастят стильной решеткой радиатора, оптикой головного света с определенными планками светодиодных дневных ходовых огней горизонтальными противотуманками. При рассмотрении модели можно легко будет узнать очертания Mitsubishi Xpander. Под капот новинка получит 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей 120 «лошадок». Он работает в тандеме с 5-скоростной МКПП и 4-ступенчатой АКПП.