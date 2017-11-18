Российские продажи подержанных машин KIA в марте возросли на 20%

Специалисты исследовательского центра «АВТОСТАТ» подвели итоги программы продаж подержанных авто «KIA Уверен» в России. На отечественном вторичном авторынке реализация машин KIA составила 476 машин, что на 20% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

В первом квартале 2018 года сбыт автомобилей KIA с пробегом составили 1 323 единицы, что на 38% выше показателей годичной давности. Об этом сообщает пресс-центр российского представительства корейской машиностроительной компании KIA.

Для того, чтобы участвовать в программе «KIA Уверен» необходимо, чтобы автомобиль KIA был возрастом до 4 лет и иметь пробег до 120 000 километров. Транспортное средство должно быть легально импортировано в РФ, впервые продано через сеть дилеров бренда и иметь сервисную книжку, где стоят отметки о прохождении технического обслуживания.