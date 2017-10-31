LADA и Mercedes-Benz лидируют на вторичном авторынке Москвы

На вторичном автомобильном рынке российской столицы лидерами продаж в рейтинге брендов стали компании LADA и Mercedes-Benz. Об этом свидетельствуют результаты исследования продаж подержанных автомобилей в Москве, проведённые аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Аналитики сообщают, что по итогам продаж января-ноября нынешнего года на вторичном рынке Москвы было реализовано 22 200 подержанных автомобилей бренда LADA, а реализация автомобилей с пробегом немецкой компании Mercedes-Benz составила 18 200 единиц за тот же период. Таким образом эти бренды стали лидерами вторичного рынка столицы.

Что касается «десятки» лидеров, то тут по итогам продаж 11 месяцев нынешнего года третью строчку занимает компания Volkswagen с результатом 16 408 автомобилей, за которой следуют Ford, реализовавший 15 817 автомобилей и компания Hyundai, подержанные автомобили которой выбрали 15 777 москвичей.

Далее в рейтинге следуют такие бренды как Nissan (16 675 единиц), Toyota (15 433 единицы), BMW (15 200 единиц), KIA (14 796 единиц) и Audi (10 404 единицы). В целом за январь-ноябрь нынешнего года москвичи приобрели порядка 270 000 автомобилей с пробегом.