На продажу выставлен BMW M3 30 Years American Edition

Дилерский центр в Лос-Анджелесе Century West BMW выставил на торги уникальный автомобиль BMW M3 30 Years American Edition. Его выпустили в единственном экземпляре в честь 30-летнего юбилея присутствия баварского бренда в США, а за спортивный седан просят 130 110 долларов.

Особая модификация BMW M3 30 Years American Edition была представлена на тюнинг-шоу SEMA в октябре минувшего года. Спецверсия получила кузов в цвете Frozen Red II, золотистые колесные диски и регулируемую подвеску. Также седан снабдили новым механизмом выхлопом с титановым глушителем и задним фиксированным антикрылом из углепластика.

Еще машина получила пакет Competition, карбон-керамические диски тормозов, стайлинг-пакет M Performance и беспроводное зарядное устройство для мобильных гаджетов. В интерьере специального BMW M3 замечены цвета американского флага, а салон отделан кожей, алькантарой и углеволокном.

В моторном отсеке специальной версии BMW M3 разместился 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с отдачей 430 л.с. Он работает с 6-диапазонной МКПП, а до первой «сотни» авто берет разгон за 4,0 секунды.