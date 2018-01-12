Mercedes-Benz V-Class получил новую модификацию Night Edition

Mercedes-Benz V-Class получил особую «ночную» версию под названием Night Edition. Модель сочетает в себе спортивный стиль и элегантные черты.

Заметными отличительными особенностями автомобиля стали черные корпусы зеркал, уникальные колесные диски AMG диаметром 19 дюймов выполненные в черном цвете и тонированное заднее стекло. В самой укомплектованной версии салон и потолок оббиты черной кожей Nappa. Оригинальным дизайнерским решением было украсить обивку салона контрастной прострочкой.

Mercedes-Benz V-Class Night Edition получит под капот силовую установку объемом 2,1 литр, способную генерировать 190 лошадиных сил. В оснащение модели также входят системы упрощающие парковку автомобиля и маневрирование на дороге, такие как камера кругового обзора. Фургон Night Edition обойдется покупателям в 4 080 000 рублей. Напомним, что модификация Night Edition постепенно появляется в ряде моделей марки Mercedes-Benz.