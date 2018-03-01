Geely Atlas в марте стал самым продаваемым автомобилем бренда в РФ

Обновленный Geely Atlas появился в салонах дилеров 28 февраля, а за март уже успел обойти бестселлера прошлого года. Всего за прошлым месяц было реализовано 74 кроссовера.

В прошлом году бестселлером рынка китайских автомобилей в России стал Emgrand X7, который пришелся по вкусу 1523 россиянам. В прошлом месяце дилеры сумели реализовать 15 автомобилей данной модели. В итоге за месяц Geely реализовала 147 машин, что на 39% меньше показателя марта прошлого года.

За первые три месяца показатели далеко не радужные, всего дилеры Geely продали 379 автомобилей, что на 26% меньше, чем за первый квартал 2017 года. Однако, с выходом обновленного Geely Atlas, продажи бренда должны возрасти - считают эксперты.

Напомним, в России Geely Atlas приехал с двумя силовыми установками. Атмосферный 2,0-литровый двигатель, генерирующий 139 лошадиных сил, работает в тандеме с 6-скоростной "механикой", в то время как 2,4-литровый 149-сильный движок работает совместно с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Стоит отметить, что в первом варианте предусматривается только передний привод, а во втором есть возможность установки полноприводного шасси.

Стоимость Geely Atlas в базовом оснащении составляет 1 029 000 рублей, а за топовую версию придется отдать 1 389 990 рублей.