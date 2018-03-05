Кросс-хэтч Geely Emgrand GS появится в России в этом году

Марка Geely привезет в Россию «вседорожный» хэтчбек Emgrand GS. Скорее всего, в РФ будут продаваться машины, собираемые на белорусском предприятии «Белджи».

На внутреннем рынке кросс-хэтч Geely Emgrand GS реализовывается с 2016 года. В том же году машину представили в рамках Московской автомобильной выставки. Тогда китайцы говорили, что начнут продажи новинки в России в 2017 году, но обещание не сдержали.

Точная дата появления Geely Emgrand GS в России не называется, но можно ожидать, что кросс-хэтч доберется до РФ в 3-4 квартале нынешнего года. Возможно переименование машины в Emgrand Cross для отечественного рынка. Также ожидается, что автомобиль будет выпускаться белорусской площадкой «Белджи», на которой собирается паркетник Atlas.

У кросс-хэтча Geely Emgrand GS пока нет рублевого прайса и списка комплектаций для России. Эксперты полагают, что он будет дешевле модели Emgrand X7 (от 799 000 рублей). Это позволит новинке конкурировать с LADA X-Ray (от 629 900 рублей) и Renault Sandero Step (от 689 990 рублей).

Китайцам уже предлагается обновленный Geely Emgrand GS с 1,4-литровой турбированной установкой тягой 133 л.с. и 215 Нм. Также автомобиль продается с атмосферный 1,8-литровым двигателем с такой же производительностью и 170 Нм крутящего момента. Моторы комплектуются шестиступенчатыми МКПП и РКПП. Россиянам, скорее всего предложат предыдущую вариацию кросс-хэтча.