"Брежневский" ЗИЛ-114 продают в Германии за 1 млн евро

В Германии на продажу был выставлен ЗИЛ-114, можно сказать "Брежневский" автомобиль. За раритет была назначена цена в 999 999 евро (больше 75 000 000 российских рублей).

За такую цену можно приобрести два новых Rolls-Royce Phantom. Однако эксперты считают, что такая цена вполне оправдана. В свое время была выпущена ограниченная серия таких машин - 113 штук, это уже поднимает цену раритету. Кроме того, такие машины даже будучи в отличном состоянии после 10 лет службы возвращались на завод. Там автомобиль попадал под пресс и уничтожался, так как конструкция лимузина для первых лиц страны держалась в строгой тайне. Поэтому сейчас в мире осталось всего несколько раритетных экземпляров подобных машин.

Неизвестно, как ЗИЛ-114 оказался в Германии. Можно предположить, что кто-то из немецких коллекционеров приобрел автомобиль уже после известных политических событий. По словам продавца, данная модель ЗИЛ-114 была вручную собрана в 1970 году и находится в отличном состоянии. Пробег машины всего 46 150 километров, окраска осталась оригинальной, а также были проведены некоторые работы по регулировке карбюратора, замене поршней, тормозной системы и некоторых других мелких корректировок.