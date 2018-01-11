В Швеции открыли дорогу, которая заряжает электромобили на ходу

Недалеко от Стокгольма, около аэропорта Арланда, появился тестовый участок дороги, позволяющий зарядить электромобиль не прекращая движения.

Проект был разработан компанией eRoadArlanda. Для его реализации в дорожном полотне посреди полосы движения в специальном углублении был встроен контактный рельс. Подъезжая к электрифицированному участку трассы, водитель подсоединяет специальный токоприёмник к автомобилю, а после проезда участка устройство отсоединяется автоматически. Рельс разделён на отдельные секции, длинной 50 метров каждая, и ток на них подаётся во время движения автомобиля по этому участку дороги.

Такая технология позволяет рационально использовать электроэнергию. Подзарядка автомобиля таким способом не будет бесплатной, стоимость использования функции будет списана со счёта водителя. Основной проблемой электромобилей является длительное время зарядки аккумулятора, что делает невозможным поездки на большие расстояния. Технология электрификации дорожного полотна позволит заряжать аккумулятор во время движения, сэкономит время водителя и повысит комфортность дальних поездок.

Исполнительный директор компании Ханс Селл сообщает, что если проект признают успешным, достаточно будет электрифицировать около 5% магистралей Швеции, чтобы избежать остановок для зарядки автомобиля.