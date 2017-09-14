Автомобилями Subaru станет управлять автопилот

Компания Subaru готовится представить первый свой первый беспилотник уже к 2020 году. Сообщается, что автопилот позволит самостоятельно управлять машиной на трассах с различными типами поворотов и свободно менять полосы движения.

В настоящее проходят испытания автомобиля на специальном полигоне одного из Японских островов.

Основным чувствительным органом машины будет система EyeSight. К моменту представления машины, данная система «научится» адаптироваться к типу покрытия дороги при торможении и перестанет сбоить в темное время суток при свете фар встречного потока.

Новая система радаров получит круговой обзор, что позволит грамотно держать боковую дистанцию с проезжающими рядом автомобилями и другими участниками дорожного движения.

Кроме этого машину планируется дополнить камерой салона с системой FRS, которая сможет «запоминать» лица водителей автомобиля (максимально 5 человек) и автоматически настраивать под них кресло, зеркала и климат.

Напомним, что в России авто марки Subaru являются самыми «мужскими», ими владеет около 95% мужчин. Самая «женская» марка - Chery.