Subaru выпустит новый гибридный автомобиль Evoltis

Японские машиностроители в нынешнем году могут показать новую гибридную модель. Ожидается, что автомобиль получит название Subaru Evoltis.

Недавно портал Car and Drive сообщил, что компания Subaru в конце марта подала в американское патентное ведомство запрос на регистрацию названия Evoltis. Сами разработчики пока не спешат озвучивать подробности автомобиля.

Ранее Такеши Тачимори, технический директор компании Subaru рассказал, что при разработке гибридного автомобиля будет использовано много технологий Toyota. При этом топ-менеджер отметил, что и уникальными чертами машина будет наделена.

В качестве «донора» для Subaru Evoltis может выступить модель Toyota Prius Prime. Новинка может позаимствовать от популярного гибрида бесступенчатый вариатор CVT, а также аккумулятор на 8,8 кВт-ч. Силовую установку автомобиль получит от Subaru, но о ней вовсе нет данных.

Пока нет информации о том, когда будет представлен гибридный Subaru Evoltis. При этом уже с уверенностью можно говорить, что продажи новинки начнутся с США.