Subaru представит совершенно новый кроссовер в Женеве

Представители японского бренда Subaru распространили первый тизер нового авто, получившего имя Viziv Adrenaline. Компактный кроссовер дебютирует на автовыставке в Женеве в следующем месяце.

Судя по опубликованному изображению, новый автомобиль получит три двери, немалый клиренс и камеры вместо привычных наружных зеркал. Также Subaru Viziv Adrenaline будет выделяться рельефными крыльями и светодиодными C-образными фарами в стилистике концептуального Viziv.

Пока производитель хранит в секрете практически всю информацию о грядущей новинке. Известно, что машина будет приводиться в движение бензиновым мотором. Также Subaru собирается представить в Женеве две «зелёные» модели, ориентированные на рынок Европы. Их оборудуют силовой установкой e-Boxer.

Напомним, в ходе своей последней презентации компания Subaru показала новое поколение Legacy. Отныне седан доступен с наддувным двигателем и системой мультимедиа в духе Tesla. В основу новинки легла архитектура SGP, что позволило сделать конструкцию авто более прочной, усовершенствовать управляемость, а также сократить шум и вибрации.