Концепт-кар WEY-X оснастили голограммой-ассистентом

Китайская корпорация оснастили концепт электрокара WEY-X голографическим ассистентом, который выглядит как женщина 25 лет в униформе. Подобно Google Assistant помощник способен отвечать на вопросы, а также выполнять ряд функций.

Концепт кроссовера WEY-X с голографическим ассистентом позволят водителю отрегулировать громкость или включить свет, отдав голосовую команду. Также новый помощник имеет функцию распознавания лиц, которая позволит открыть/закрыть авто. Стоит отметить, что в Китае данная функция не новинка, датчик устанавливают в зеркало в салоне.

Компания уточняет, что концепт-кар WEY-X получил автопилот пятого уровня. Главной особенностью автономного вождения стала функция рекуперации энергии, когда водитель передвигается в пробках. Также аккумулятор кроссовера предназначен для питания обычных электроприборов.

Автобренд WEY принадлежит китайскому автоконцерну Great Wall. Стоит отметить, что компания представила концепт электрокара, однако в серию войдут также бензиновые версии и плагин-гибридные модификации.