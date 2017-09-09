Эксперты составили список вещей, наиболее раздражающих водителей

Автомобильные эксперты Pokatim.ru составили список вещей, которые больше всего раздражают современного водителя. Стоит отметить, что рейтинг включает в себя весьма разнообразные аспекты.

Как оказалось, самый популярный нынче цвет у машин является причиной раздражения многих водителей. Серые оттенки, в которых выполняются большинство новых машин придают тусклости и однообразия. Еще одним раздражающим фактором являются уже надоевшие фразы, используемые в рекламе. Автопроизводители идут в ногу со временем, но некоторые явно перегибают с количеством электроники в салоне, чем также вызывают дискомфорт у немалого количества водителей.

С внедрением новых технологий, также связан еще один пункт - необычный рычаг коробки передач. Еще с появления первых машин с трансмиссией, рычаг выглядел примерно одинаково, однако теперь ему добавляют "уникальности", делая более сложным и непонятным, вызывают у некоторых водителей негативные чувства.

Сейчас, чем тише автомобиль, тем лучше, но не все с этим согласны, ведь вместо привычного ориентирования на звук двигателя, приходится то и дело смотреть на тахометр. Также эксперты отмечают, что большинство автомобилистов раздражают автономные машины, разные системы поддержки смартфонов, системы, заглушающие двигатель при остановке и прочее. Как ни странно, кроссоверы тоже вошли в этот список, так как являются каким-то недоработанным классом, но завоевали огромную популярность.