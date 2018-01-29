Опубликован список самых популярных в России автомобилей с "механикой"

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили статистику самых популярных автомобилей с механической трансмиссией на российском автомобильном рынке. В учет брались автомобили, реализованные в первом квартале текущего года.

По данным специалистов, на автомобильном рынке России за первые три месяца нынешнего года было реализовано 165 000 автомобилей с «механикой». Процентная доля данных машин от всей реализации на рынке составила 45%. Специалистами составлен список автомобилей с механической трансмиссией, наиболее популярных среди российских покупателей.

На первом месте, вполне ожидаемо разместилась Lada. Российские автолюбители остановили свой выбор на отечественной марке 71 000 раз за рассматриваемый период. Второе место с большим отрывом получил Renault, который был реализован в количестве 24 200 экземпляров автомобилей. Тройку закрыли автомобили марки KIA. Автомобили с механической КПП нашли своего владельца 12 400 раз. Напомним, ранее эксперты были обеспокоены падением продаж машин с «механикой» на мировом рынке. Было высказано предположение, что данная трансмиссия уже «изжила свое».