Внедорожники и кроссоверы бьют рекорды продажи в РФ

Специалисты российского аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследования автомобильного рынка России и выяснили, что по итогам ноября модели сегмента SUV заняли доминирующую позицию. Уточняется, что за ноябрь россияне приобрели 61 100 внедорожников и кроссоверов.

Согласно информации аналитиков, в ноябре 2017 года на российском автомобильном рынке было реализовано 61 100 автомобилей популярного сегмента SUV, что стало новым рекордом за последние три года. Таким образом, на долю внедорожников и кроссоверов пришлось 43,7% от всего рынка за отчётный период.

Стоит напомнить, что лучший результат на российском автомобильном рынке был зафиксирован в декабре 2017 года, когда россияне приобрели 107 900 новых автомобилей сегмента SUV. Эксперты пояснили, что тогда из-за резкого скачка курса валют россияне вкладывали свои деньги в недвижимость и автомобили.

Что касается рекорда в процентном соотношении, то в данном случае стоит отметить ноябрь 2014 года, когда доля моделей сегмента SUV на российском рынке составила 44,1%.