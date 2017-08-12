На рынок вышел спецверсия Jaguar XE Landmark Edition

Британский премиальный автобренд Jaguar выводит на мировой авторынок специальную версию своего нового седана Jaguar XE Landmark Edition. На британском авторынке уже начались продажи новинки, которая обойдется от 36 955 фунтов стерлингов, что в пересчете на национальную валюту составляет 3 190 000 рублей.

В пресс-центре Jaguar сообщают, что Jaguar XE Landmark Edition получит эксклюзивное оформление, вариант исполнения можно подстроить под автолюбителя. Следует подчеркнуть, что в основу Jaguar XE Landmark Edition легла версия R-Sport. Специздание седана характеризуется переделанным обвесом, 19-дюймовыми колесными дисками, обновленными порогами и уникальные цвета кузова и зеркал. Для кузова предусмотрены такие оттенки, как Yulong White, Frenze Red и Santorini Black. В салоне стоит выделить отделку из кожи и мультимедийный центр с 10-дюймовым тачскрином.

В моторном отсеке Jaguar XE Landmark Edition разместилось целое семейство бензиновых и дизельных агрегатов Ingenium. Спецификой данных двигателей выступают новые фильтры, существенно уменьшающих количество выбросов.