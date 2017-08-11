Суперкар Isdera Commendatore GT приедет на Пекинский автосалон

Последние 15 лет знаменитая немецкая машиностроительная компания Isdera не выпускала автомобили, а занималась техническим обслуживанием и восстановлением своих моделей. Но недавно стало известно, что бренд собирается привезти на Пекинский автосалон свой новый суперкар Isdera Commendatore GT.

На страницах специализированных порталов появилась информация о том, что знаменитый немецкий бренд Isdera планирует выпустить купе Isdera Commendatore GT. Сообщается, что теперь автомобиль не будет похож на машины Mercedes-Benz и станет первым электромобилем бренда с посадочной формулой 2+2.

По словам экспертов, новый автомобиль получится полностью оригинальным, так как в нем не использованы комплектующие от других компаний. Стоит отметить, что суперкар Isdera Commendatore 112i оснащался оптикой от Porsche 968, а более ранние авто получили задние огни от Mercedes-Benz. Под капотом суперкара разместился электродвигатель мощностью 300 кВт, который работает с полным приводом и батареей емкостью 105 кВт/ч. Запас хода составит 500 км. До 80% аккумулятор суперкара можно будет зарядить за 35 минут.

До первой «сотни» Isdera Commendatore GT берет разгон за 3,7 секунд. В салоне суперкара стоит выделить экраны, датчики и дорогую отделку. Дальнейшие подробности о суперкаре пока засекречены, вероятно, их озвучат во время Пекинского автошоу.