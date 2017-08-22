В Европе появилась высокооплачиваемая вакансия путешественника

В Европе появилась вакансия путешественника с хорошей зарплатой в евро.

Авиакомпания "WOW Air" открыла вакансию для путешественников. Зарплата такого сотрудника будет составлять 9500 евро, учитывая то, что все траты на путешествия компания берет на себя. Единственным требованием для трудоустройства называют обязательный переезд в Рейкьявик. Это необходимо потому, что именно в этом городе находится главный офис компании.

Для того, чтобы подать заявку на эту вакансию, нужно снять небольшой ролик о своем родном городе. Те, кто пришлет самые красивые и оригинальные видео, получат работу своей мечты. Свои работы можно присылать до 14 мая. С первого дня лета уже начинается работа.