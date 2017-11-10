Эксперты назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей

Учитывая все автомобильные марки мира, специалисты составили рейтинг самых надежных машин.

Первенство эксперты отдали Audi А1. По зафиксированным данным, на тысячу машин этой модели случалось 5,9% поломок. Но не так важно, чтобы автомобиль не ломался, как то, сколько водитель потратит на починку. У Audi А1 обычно со временем приходится обращать внимание на головную оптику, а также колесные диски.

Второе место заняла Audi A6. Специалисты заметили, что модель радует своих владельцев прочностью и надежностью. Проблемы могут возникать после того, как автомобиль преодолеет расстояние в 150 000 километров. Кроссовер Honda CR-V находится на третьем месте рейтинга. Производитель назвал машину самой надежной в своем классе. По официальным данным, кросс не вызывает никаких трудностей вплоть до 300 000 километров пробега.

Lexus RX назван лучшим среди среднеразмерных кроссоверов премиум-класса. А если брать минивэны, построенные на компактной платформе, то среди них лучшим называют Mercedes-Benz B-Class. Что касается вторичного автомобильного рынка, на нем лучшей признана модель Smart ForTwo. Mercedes-Benz GLK, Porsche 911, Toyota Camry и Toyota Prius также попали в десятку самых надежных машин.