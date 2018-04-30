Назван ТОП-10 самых надёжных роскошных SUV 2018 года

Автоэксперты из J.D. Power и Consumer Reports определили десятку самых надёжных кроссоверов и внедорожников премиум-сегмента. Рейтинг составлялся по нескольким параметрам автомобилей, а также с учетом опроса их владельцев.

ТОП-10 самых надёжных люксовых машин сегмента SUV 2018 года открывает Acura RDX4. Второе место досталось Audi Q3, а на третьем расположилась еще одна модель немецкой марки - Audi Q5. Первую пятерку закрывают BMW X1 и BMW X3.

Шестое место рейтинга досталось BMW X5. Седьмую строчку занял кроссовер Buick Encore, который также известен как Opel Mokka. Далее идут две модели премиального бренда Lexus - NX и RX. Замыкает ТОП-10 надёжных роскошных кроссоверов 2018 года немецкий Porsche Macan.