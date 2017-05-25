В Китае стали контролировать эмоции сотрудников для лучшей работы

В Китае работодатели стали контролировать эмоции своих сотрудников для лучшей работы.

Теперь в головные уборы подчиненных начальство будет встраивать специальные чипы, которые следят за мозговой деятельностью человека. Следовательно, руководство компаний сможет контролировать эмоциональное состояние своих сотрудников.

Специалисты заявили, что в Китае такую систему используют не только в государственных и частных учреждениях, а и в армии. Такой подход позволяд подбирать индивидульные графики и условия для каждого человека. Например, если у человека стресс, то перерывов в рабочем дне ему будут выделять намного больше. Представители компании State Grid Zhejiang Electric Power подтвердили, что внедрение новой системе по контролю за эмоциями сотрудников позволило им увеличить прибыль на 315 миллионов долларов.

По мнению одного из разработчиков этой системы, программа дает достаточно информации, которая может позволить принять решение об отпуске для сотрудника или же его увольнении. Следовательно, вероятность погрешностей в производстве из-за человеческого фактора становится намного ниже.

Напомним, что недавно в Китае установили светофоры, которые обливают пешеходов водой. Это случится с теми, кто решил перейти дорогу на красный сигнал светофора.