Раскрыты подробности интерьера кроссовера Roewe Marvel X

Китайский автобренд Roewe, подконтрольный концерну SAIC, недавно раскрыл подробности об интерьере своего кроссовера Roewe Marvel X. Новинку обустроили производительным электромотором, прогрессивным функциональным перечнем и внушительным тачскрином мультимедийного центра.

Внешнее оформление нового полностью электрического кроссовера было представлено еще в 2017 году в Китае, а для автомобилей, прошедших регистрацию в поднебесном Министерстве промышленности числилось название Marvel X, которое должно было быть изменено. Но этого не произошло и наименование сохранилось, а реакции от популярного издателя комиксов пока не последовало.

Недавно на просторах интернета обнародовали первые фотоснимки салона электрокроссовера Roewe Marvel X. При просмотре фото можно увидеть, что салон будет обшит бежевой высококачественной кожей и получит гигантский сенсорный дисплей размером 19,4 дюйма, что на 2,4 дюйма превышает тачскрин у машин Tesla. Помимо всего, новинку оборудуют полностью цифровой панелью управления.

Моторная линейка новинки представлена двумя агрегатами, расположенными на передней (116 «лошадок» и задней осях (71 л.с.). Среди опций модели стоит выделить адаптивный круиз-контроль, парктроники и другие новаторские решения.