Возрожденный бренд MG показал кроссовер X-Motion

Британский бренд MG, который теперь принадлежит китайским инвесторам из SAIC, опубликовал тизерные изображения нового кроссовера X-Motion. Отмечается, что премьера новинки состоится в конце апреля нынешнего года на мотор-шоу в Пекине.

Новый MG X-Motion является концептом, однако разработчики обещают наладить серийное производство кроссовера уже в 2019 году. В модельном семействе марки новинка займет место выше существующего «паркетника» MG GS.

Что касается внешности, то новый MG X-Motion получил рельефный и массивный капот, большую решетку радиатора, а также светодиодную оптику. В целом модель схожа с полностью электрическим концептом E-Motion.

По информации инсайдеров, MG X-Motion базируется на шасси от Roewe RX8, а под капотом расположится 2,0-литровый бензиновый турбомотор отдачей в 225 лошадиных сил. Не исключено, что позже к линейке присоединится и гибрид, а в конце 2019 года кроссовер дебютирует не только в КНР, но и в Великобритании.