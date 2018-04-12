Toyota не будет собирать внедорожник Land Cruiser Prado в России

Гендиректор японской автомобилестроительной компании Toyota Масаси Исида сообщил, что в РФ не будет организовано производство популярного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado по причине экономической нецелесообразности. Но вместе с тем подчеркивается, что поставки автомобиля в российские дилерские центры продолжатся.

В соответствии с отчетами экспертов, в 2017 году наибольшие продажи в РФ зафиксированы у Toyota RAV4, Toyota Camry и Toyota RAV4. Несмотря на то, что внедорожник хорошо себя показал на отечественном авторынке, его сборка в РФ не запланирована. Стоит напомнить, что первые две машины выпускают на петербургском автозаводе компании.

Как отмечает Исида, внедорожник Toyota Land Cruiser имеет конструктивные различия от легковых автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4, которые имеют подобные моторы. Подготовка сборки автомобиля, не имеющего ничего общего с авто, выпускаемыми в Санкт-Петербурге, может стоить очень дорого. Именно по этой причине специалисты Toyota отвергают такое предложение.

Сообщается, что на сегодняшний день спрос на внедорожник снизился, что не дает возможности вложиться в создание отдельного сборочного конвейера. Но как уже упоминалось, экспорт авто не будет прекращен.