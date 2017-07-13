Новый Toyota Land Cruiser Prado выпустят в кузове фургон

Британский филиал японской машиностроительной компании Toyota выпустил еще одну версию своего обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Новинка получила название Utility Commercial.

Отмечается, что для пассажиров осталось только два передних кресла, а дальше появились перегородка с сеткой и люк в верхней части. На смену второму ряду сидений и багажному отсеку пришел ровный пол для поклажи. Задние окна прикрыли заглушками, выполненными в цвете кузова, а системы подъема дверных стекол отключены.

В списке оснащения фургона Toyota Land Cruiser Prado Utility Commercial стоит выделить передние, боковые и коленные защитные подушки, стальные колесные диски размером 17 дюймов, кондиционер, галогеновые осветители, кнопочное зажигание, бесключевой доступ, мультимедийная установка с 4,2-дюймовым цветным дисплеем и помощник контроля прицепа. Салон получил тканевую обшивку.

Под капотом фургона разместили 2,8-литровый турбодизель с отдачей 180 лошадиных сил. Он работает в паре с МКПП. В Британии дилеры только начался сбор предзаказов, а сам старт продаж намечен на июль 2018 года.