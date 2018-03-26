Последний Dodge Challenger SRT Demon продадут на аукционе

Компания Dodge построила последний экземпляр маслкара Challenger SRT Demon со 850-сильным мотором. Купе пустят с молотка вместе с финальным Dodge Viper.

Последний Dodge Challenger SRT Demon был выпущен на предприятии FIA. Спорткар приводится в движение 6,2-литровым компрессорным двигателем V8, генерирующим 850 лошадиных сил при крутящем моменте в 1 044 Нм. Отметим, что модель является самым динамичным в мире серийным автомобилем и тратит на разгон до 96 км/ч всего 2,3 секунды. Всего компания произвела только 3 300 таких суперкаров.

Что касается Dodge Viper, его перестали выпускать ещё в прошлом году, но последний экземпляр пока не нашёл хозяина. Суперкар получил под капот 8,4-литровый атмосферный агрегат V10 с отдачей 654 «лошади» и 814 Нм. В паре с мотором работает 6-скоростная «механика». Автомобиль тратит 3,0 секунды, чтобы разогнаться до 96 км/ч с места.

К сожалению, начальная ставка на машины пока не раскрывается. Напомним, что первый Dodge Challenger SRT Hellcat продали на аукционе в 2014 году за 1 650 000 долларов. В американской компании подчеркнули, что все полученные с продажи средства передадут благотворительному фонду United Way.

Напомним, Dodge хочет возродить Viper к 2020 году, причём автомобиль лишится 10-цилиндрового «атмосферника». На смену ему может прийти V8, выдающий 550 л. с. без турбонаддува.