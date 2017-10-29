Представлена самая быстрая "Победа" на "стероидах"

Некоторые тюнинг-проекты, сделанные любителями могут вызвать восхищение своим внешним видом. Именно таким можно назвать творение украинского конструктора Владислава из Днепропетровска, который протюнинговал советскую ГАЗ М-20 «Победа».

Идея о модернизации культовой ГАЗ М-20 «Победа» пришла украинцу после просмотра очередного ролика, посвященного автотюнингу. К реализации задуманного проекта Владислав отнесся со всей серьезностью Для начала им был разработан план с эскизами будущего автомобиля. В настоящее время автомобиль на финальной стадии разработки и Владиславу остается только завершающие штрихи.

Тюнингованный автомобиль разработан с использованием платформы ГАЗ-М-20 «Победа», но технические характеристики взяты от BMW 540 e 39. В моторном отсеке новой машины разместился 8-цилиднровый двигатель объемом 4,4 литра с производительностью в 305 «лошадок». Мотор работает в паре с автоматической КПП от BMW и заднеприводным механизмом.

Для того, чтобы оснастить авто двигателем от BMW, энтузиасты переработали кузов советского авто и удлинили его на 200 мм. Капот стал шире. Автомобиль окрасили в черный и оранжевый цвета, а 20-дюймовые колесные диски также повторяли цвета кузова. Ряд деталей были взяты от иных авто. Зеркала подобрали от Citroen, задние фонари от Infiniti, а спойлер изготовили самостоятельно и оборудовали камерой заднего обзора. Салон машины тоже переделали и теперь он исполнен в оранжевом и черном оттенках.