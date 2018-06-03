Украинский автолюбитель доработал ГАЗ М-20 «Победа»

Энтузиаст из Украины показал собственный вариант легендарной «Победы». Житель города Днепр решил «скрестить» советский ГАЗ М-20 и баварский BMW 540 E39.

Автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» стал на конвейер сразу после войны. Старость только добавляет ценности этой модели, и она привлекает внимание как коллекционеров ретромобилей, так и любителей кастомайзинга и тюнинга. Украинец Владимир из Днепра взял кузов от ГАЗ М-20 «Победа», привод и коробку передач от BMW 540 E39, после чего приступил к созданию своего кастома. В ходе работы он понял, что кузов его «Победы» сильно много реставрировался до него, и ему пришлось купить еще один ГАЗ М-20, что реализовать свой план.

Второй ГАЗ М-20 «Победа», купленный украинцем, оказался в хорошем состоянии, невзирая на то, что автомобиль сошел с конвейера в 1950 году. Баварский BMW 540 E39 1997 года с пробегом в 211 000 км тоже достался Владимиру почти как новый, и солидно укомплектованный.

Моторный отсек гибрида ГАЗ М-20 «Победа» и BMW 540 E39 занял мотор 4.4, производительность которого составляет 305 л.с. Пару ему составляет АКПП, передающая крутящий момент на заднюю ось.