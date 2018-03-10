Составлен ТОП-10 популярных кроссоверов на вторичном рынке России

Специалисты исследовали продажи кроссоверов на вторичном рынке России, в результате был составлен ТОП-10 кроссоверов с пробегом по итогам продаж января-апреля 2018 года. За первые четыре месяца в стране было приобретено 345 500 SUV-авто с пробегом, что на 2,8% больше прошлогодних показателей.

Наибольшим спросом у россиян пользуется отечественная LADA 4x4. В период с января по апрель текущего года на вторичном рынке было продано 28 400 кроссоверов, что на 8,3% ниже показателей 2017 года.

Благодаря приросту в 3,8% до 22 000 авто на втором месте в ТОП-10 кроссоверов с пробегом оказался Chevrolet Niva. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4 благодаря приросту в 4,3% до 12 000 авто. Далее в первой пятерке идут две модели Nissan. Спрос на кроссовер X-Trail вырос а 8,1% до 9 800 авто за четыре месяца, а на Qashqai на 11% до 9 700 единиц.

Следом оказался Renault Duster с продажами в 8 300 кроссоверов на вторичном рынке России, что свидетельствует о приросте в 21,1%. Несмотря на отрицательную динамику в 4,9% до 8 200 авто следом идет Honda CR-V.

С приростом в 9,8% до 8 200 единиц следом идет Mitsubishi Outlander, а за ним Volkswagen Tiguan, продажи которого на вторичном рынке выросли на 26,9% до 6 500 единиц. Замыкает ТОП-10 кроссоверов с пробегом BMW X5 с отрицательной динамикой в 5,2% до 6 400 шт.