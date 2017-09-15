Кросс-купе Porsche Cayenne Coupe засняли на тестах

Как только французская компания вывела Porsche Cayenne Coupe на тесты, шпионы сумели ее запечатлить.

Обнаружили Porsche Cayenne Coupe на улицах Штутгарта. Благодаря полученным снимкам стало известно, как будет выглядеть долгожданная новинка. Так, практически неизменной осталась передняя часть, все основные изменения произошли на задней половине авто. Автомобиль значительно снизился, а это также повлекло ряд изменений. Так, например на задней двери появился еще один спойлер, а номерной знак расположили на бампере.

Стало известно, что кросс-купе Porsche Cayenne Coupe будет доступно в нескольких вариациях: с двигателями от V6 до V8. Также предполагается, что будет доступна версия с гибридной установкой, которая будет выдавать до 680 лошадиных сил.

Премьеру автомобиля ожидают во второй половине текущего года. Конкуренцию новинке сможет составить лишь BMW X6 или Audi Q8.