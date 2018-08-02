Фотографии маникюра помогли обнаружить рак лёгкого

Настойчивые комментаторы убедили девушку обратиться к врачу и тем самым спасли её жизнь.

Англичанка Джин Уильямс Тейлор была обеспокоена, что кривой ноготь испортил её маникюр. Она опубликовала фотографию пальца на своей странице в социальной сети Facebook и спросила, сталкивался ли кто-то с таким. На пост женщины отреагировало намного больше людей, чем она могла себе представить.

Женщина решила, что пользователи сильно драматизировали, когда попросили её обратиться к врачу. Под постом женщины набралось рекордное количество комментариев, превышающее 14 тысяч. Джин решила пройти обследование, и спустя две недели ей поставили диагноз. Обеспокоенные комментаторы помогли женщине обнаружить рак лёгких на ранней стадии. Оказалось, что искривление ногтевой пластины напрямую связано с сердечной недостаточностью и болезнями лёгких. Специалисты уверяют, что беспокоится стоит только в случае внезапного ухудшения состояния ногтей.