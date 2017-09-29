Зять Дональда Трампа пойман на махинациях

За подделку арендных договоров на $ 210 000 оштрафована строительная компания Kushner, принадлежащая мужу Иванки Трамп.

Департамент недвижимости Нью-Йорка в ходе проверок обнаружил не менее сорока случаев фальсификации договоров в семнадцати элитных комплексах Нью-Йорка. Махинации заключались в том, что компания начинала проведение ремонтно-строительных работ в жилых домах, тем самым вынуждая жильцов переселяться в другие места. По завершению работ, компания значительно поднимала арендную ставку за квартиры, несмотря на то, что жильцы данных домов попадали под действие закона, который запрещал собственникам поднимать фиксированную ставку.

Отметим, что представители Kushner прокомментировали данные нарушения как технические ошибки в работе специалистов.

Подобные схемы махинаций Департамент недвижимости нашел и в компании бывшего адвоката Трампа, Майкла Коэна.

Супруг Иванки Трамп - Джаред Кушнер - помимо того, что занимает главенствующий пост строительно-девелоперсокй компании, является старшим советником Президента США, с 20 января прошлого года. Также он является владельцем газеты New York Observer.

В свою очередь Иванка Трамп, после закрытия своего личного бренда одежды, официально начнет работу в Белом доме на безвозмездной основе. Ее должность - спец. советник президента.