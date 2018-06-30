Американка едва не купила в супермаркете молочную змею

Какое-то время женщина будет опасаться походов в супермаркет и будет внимательно приглядываться к товарам.

Лора Валицки, жительница Рочестера, штат Нью-Йорк, пришла с дочкой в супермаркет Wegmans за покупками. Наполнив корзину овощами, которые они планировали готовить на ужин, женщины неожиданно увидели среди товаров живую змею с яркой расцветкой. Вероятно, рептилия пряталась в ящиках с овощами и незаметно переползла в тележку. Испуганные покупательницы едва успели позвать сотрудников магазина на помощь.

Поглядеть на диковинку сбежался почти весь персонал супермаркета. Аккуратно, стараясь не дотрагиваться до змеи, её сгребли в попавшиеся под руку тряпки, положили в мешок и вынесли в лес. Биолог Брэдли Косентино, местный профессор, утверждает, что незваная гостья – молочная змея. Она не ядовита, некоторые любители экзотики могут даже купить подобное животное и держать его дома из-за красивой окраски.

Рептилия – коренная американка, её можно встретить на всем восточном побережье США. Отсутствие яда она компенсирует ярко окрашенной кожей, очень похожей на окрас аспидов - по-настоящему опасных и ядовитых змей.